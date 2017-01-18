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FETÖ'cülerin örgüt içi evlendirme mesajları

FETÖ'nün tutuklu evlendirme sorumlusu E.K.'nın ByLock yazışmaları, örgüt içindeki evliliklerin nasıl yapıldığını gözler önüne serdi.

18.01.2017 - 08:48
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FETÖ'cülerin örgüt içi evlendirme mesajları

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ortaya çıkan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme ağı ByLock'tan şoke eden yazışmalar ortaya çıkmaya devam ediyor.

FETÖ'nün tutuklu evlendirme imamı olduğu belirlenen E.K'nin örgüt üyeleriyle yaptığı ByLock yazışmaları ortaya çıktı.

İşte o ByLock yazışmaları;

ABLA ÇOK KEYİFLİ VE ŞAKİRT

*Esra Yıldız memleketinde biriyle görüştürülebilir mi?

*Yasemin Kaplan 1985'li. 1.65 boyunda 55 kilo. Daha önce nişan durumu oldu ama.

*Abla çok keyifli ve şakirt.

*Derya Tosun, ilçe müdürü olabilecek biri.

*Abi dün arkadaşı getiren abinin eşi vefat etmiş. Bir daha evlenmeyi düşünür mü?

*Abi bir arkadaşımızın ablasının eski eşi şizofren. Bizim ağabeylerden biriymiş ablaya çok eziyet edince 6-7 ay evli kalmış.

*Arkadaşın güzellik takıntısı var durumu nasıl ablanın.

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