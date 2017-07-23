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FETÖ'cülerin Siirt'deki davası yarın başlayacak

Siirt'te 15 Temmuz'da sırasında Siirt Valiliği'ni işgal etmeye çalışan 110'u tutuklu 320 eski askerin yargılanması yarın başlayacak.

23.07.2017 - 19:16
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Siirt Valiliği'nin işgal edilmesi girişimine katıldıkları iddiasıyla, 3'üncü Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek'in de aralarında bulunduğu 110'u tutuklu 319 asker askerin yargılanmasına yarın sabah saatlerinde Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

FETÖ'cülerin Siirt'deki davası yarın başlayacak

SİİRT ÜNİVERSİTESİ'NDE DURUŞMA SALONU

Sanık sayısının fazla olması nedeniyle  yargılamanın yapılabilmesi için Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesinde özel bir duruşma salonu yapıldı. Sanıkların sabah saat 07.00 sıralarında cezaevinden duruşma salonuna getirilecekleri öğrenildi.

Yargılamanın yapılacağı salonda geniş güvenlik önlemleri alınırken, duruşma sırasında polis ve jandarma ekiplerinin birlikte görev yapacağı belirtildi. 
Siirt Adliyesi İdari İşler Müdürü Nihat Ekinci duruşma salonunun yapılması için 4 ay önceden çalışmaların başlatıldığını belirterek, Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nun duruşma salonuna çevrildiğini söyledi. Ekinci, "Bu duruşma salonunda 15 Temmuz gecesi Siirt Valiliğini basan askerler yargılanacak. 110'u tutuklu, 320 sanık bu salonda yargılanacak. Geniş güvenlik önemleri altında bu salon yapıldı. Tutuklu ve tutuksuz sanıklar salona farklı yerlerden giriş yapacak. Ayrıca sanık yakınları da ayrı bir girişten salona girecek. Salonun çalışmaları Nisan ayından itibaren başladı" dedi.

FETÖ'cülerin Siirt'deki davası yarın başlayacak

ÖZEL ALANLAR KURULDU

Yargılamanın yapılacağı süre boyunca tutukluların ve yakınlarının kullanabilecekleri sağlık kabinleri ve tuvaletlerin yapıldığını belirten Siirt Adliyesi İdari İşler Müdürü Nihat Ekinci, "Burada özel bir sağlık acil servis alanı oluşturuldu. Diğer yanda Hakimler için özel bir müzakere odası hazırlandı. Ayrıca güvenlik güçlerimizin dinlenebileceği alanlar yapıldı ve mini bir karakol kuruldu" dedi.

İSTENEN CEZALAR

Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yarın görülecek olan duruşmada 319 sanık, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs', 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 15'er yıla kadar, bir asker ise 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak.

FETÖ'cülerin Siirt'deki davası yarın başlayacak

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