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FETÖ'cülerin tatil adresi iddianameye girdi

FETÖ'den aranan Zekeriya Öz ve Hakan Şükür gibi isimlerin yaz tatillerini genelde Koza-İpek Holding'e ait otele gittiği belirlendi.

16.06.2017 - 14:47
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Koza-İpek Holding yöneticileri hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında hazırladığı iddianamede, İpek ailesinin "sahibi oldukları şirketlerin imkanlarını FETÖ üyelerine kullandırdıkları" belirtildi.

OTELE GİDEN İSİMLER

İddianameye göre, İpek ailesinin Marmaris'teki Angel's Peninsula adlı otelinde, firari eski savcı Zekeriya Öz, hakkında FETÖ'den işlem yapılan eski Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay ile Hakan Şükür, bazı gazeteciler ve iş adamları kaldı.

FETÖ'CÜLERİN YAZ ADRESİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının dün mahkemeye gönderdiği, FETÖ çatı davasının firari sanığı Hamdi Akın İpek ve İpek ailesinin diğer fertlerinin şüpheli olduğu iddianamede, "İpek ailesinin, sahibi oldukları şirketlerin imkanlarını FETÖ üyelerine kullandırdıkları" belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin sahibi oldukları Angel's Peninsula isimli otelde, haklarında FETÖ üyeliği nedeniyle işlem yapılmış birçok kişiyi misafir olarak ağırladıkları ifade edilerek, firari savcı Zekeriya Öz ve eski Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay ile Hakan Şükür, Verdal Hosta, Tarık Toros, Erhan Başyurt, Atalay Demirci, Mehmet Katırcı ve Boydak ailesi buna örnek gösterildi.

1 HAFTALIK TATİL 33 BİN 881 LİRA

İddianameye göre, FETÖ şüphelisi eski firari savcı Zekeriya Öz, 30 Haziran-5 Temmuz 2013 tarihleri arasında ailesiyle birlikte holdinge bağlı ATP İnşaat Otelcilik A.Ş'ye ait Angel's Peninsula isimli otelde "Hasan Sezer" ismi ile kaldı. İncelenen faturalara göre, 33 bin 881 lira 38 kuruş otel ücreti, Koza İpek Holding tarafından ödendi.

Yine, FETÖ şüphelisi eski Ankara İl Emniyet Müdürü Kadir Ay da 8-18 Ağustos 2013 arasında ailesiyle beraber aynı otelde kaldı. Otel ücreti 15 bin 31 lirayı yine holding ödedi.

Koza Altın A.Ş'nin Bergama, Gümüşhane, Eskişehir gibi birçok ilde bulunan binaları da FETÖ ile irtibatlı kişi veya kuruluşlara değerinin çok altında bedellerle kiralandı.

Şirketin taşınmazlarını kullanan birçok kuruluşun faaliyetleri, FETÖ ile irtibatları nedeniyle kanun hükmünde kararnamelerle sonlandırıldı.

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