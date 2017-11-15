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FETÖ'cülerin zırhlı araçlardan sivilleri vurduğu anlar

Jandarma Genel Komutanlığındaki eylemlere dair bilirkişi raporunda, zırhlı araçla sivillere ateş edilen anların fotoğrafları yer aldı.

15.11.2017 - 18:00
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FETÖ'cülerin zırhlı araçlardan sivilleri vurduğu anlar

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen dava kapsamında olay gününe ait görüntülerden elde edilen fotoğraflara ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu, darbecilerin vatandaşlara karşı şiddetini gözler önüne serdi.

FETÖ'cülerin zırhlı araçlardan sivilleri vurduğu anlar

FETÖ'CÜLERİN KARŞISINA HALK ÇIKTI

Rapora göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları alanlara çağırmasından kısa bir süre sonra Jandarma Genel Komutanlığını ele geçirmek isteyen darbeciler, karşılarında halkı buldu.

FETÖ'cülerin zırhlı araçlardan sivilleri vurduğu anlar

DAĞILMAKTA DİRENEN VATANDAŞLARIN ÜZERİNE ATEŞ AÇTILAR

Vatandaşların direncini kırmak için havaya ateş eden darbeciler, kalabalığın geri adım atmaması üzerine 28. Mekanize Piyade Tugayından getirilen zırhlı muhabere araçları (ZMA) nizamiye bölgesinde konuşlandırıldı.

Alparslan Türkeş Caddesi'nde saat 00.44'te artan kalabalığı dağıtmak için zırhlı araçtan açılan ateş sonucu vatandaşların yere düşmesi A nizamiyesindeki kameralara yansıdı.

FETÖ'cülerin zırhlı araçlardan sivilleri vurduğu anlar

Bu sırada halka ateş açan ZMA'nın üzerine çıkarak, darbecilere müdahale etmeye çalışan bir sivil, aracın içindeki askerler tarafından vuruldu. Ağır yaralanan kişi, çevredeki diğer vatandaşlarca olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaklaşık 10 dakika sonra aracın üzerine çıkan bir başka sivil de aynı akıbete maruz kaldı.

FETÖ'cülerin zırhlı araçlardan sivilleri vurduğu anlar

HELİKOPTERDEN DE ATEŞ EDİLDİ

Saat 01.02'de bu sefer B nizamiyesinin önünde toplanan vatandaşlara darbecilerin kontrolündeki taarruz helikopterinden ateş edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden elde edilen o anki fotoğraflarda, çok sayıda vatandaşın vurulduğu belirlendi.

Darbecilerin yaylım ateşine rağmen demokrasi mücadelesi veren vatandaşlar, vurulan sivilleri ambulans ve özel araçlara taşıdı.

FETÖ'cülerin zırhlı araçlardan sivilleri vurduğu anlar

ASKERİ İKNAYA ÇALIŞAN SİVİLİ DE VURDULAR

Alparslan Türkeş Caddesi'ndeki vatandaşlar arasından saat 01.23'te ayrılan 4 kişinin, ateş açan nizamiyedeki ZMA'nın üzerine çıktığı ve askerleri ikna etmeye çalışırken darbecilerce vurularak araçtan düştükleri görüntülendi.

Helikopter ve ZMA'nın dışında, nereden geldiği tespit edilemeyen kurşunlar nedeniyle o akşam çok sayıda vatandaşın vurulduğu tespit edildi.

FETÖ'cülerin zırhlı araçlardan sivilleri vurduğu anlar

10 SİVİL ŞEHİT EDİLMİŞTİ

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahında, darbecilerin açtığı ateş sonucunda Emin Güner, Erkan Er, Hasan Gülhan, Medet Ekizceli, Ömer Can Açıkgöz, Rüstem Resul Perçin, Sedat Kaplan, Sümer Deniz, Tevhit Akkan ve Ümit Çoban hayatını kaybetmişti.

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