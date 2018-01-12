taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.473
USD
3,7584
EURO
4,5579
ALTIN
161,00
PETR
69,1500

FETÖ'cünün tuvalete attığı telefon ABD'den gönderilmiş

Adana'da düzenlenen operasyonda Nazif B. tarafından tuvalete atılan, 'ByLock' yüklü cep telefonu hattının ABD'den getirildiği belirlendi.

DHA | 12.01.2018 - 14:51..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik geçen hafta merkez Yüreğir ilçesinde, 'gaybubet evleri'ne (aranan firari örgüt üyelerinin saklandığı evler) operasyon düzenledi.

BASKIN OLUNCA TUVALETE ATTI

Şafak vakti baskın yaparak, eve giren polisler, 'mahrem imam' olduğu belirlenen M.A. ve eşi Z.V.A. ile akrabaları Nazif B.'yi gözaltına aldı. Nazif B., kullandığı cep telefonu hattını baskın sırasında tuvalete attı.

FETÖ'cünün tuvalete attığı telefon ABD'den gönderilmiş

KULLANDIĞI HAT ABD'DE GÖNDERİLMİŞ

Polis, evde yapılan aramada bulduğu ve incelemeye aldığı hattın ABD'deki operatör şirketinden alınıp, Nazif B.'ye gönderildiğini belirledi. Telefonda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock'un yüklü olduğu, tutuklanan 'Adana emniyet imamı' Mehmet Yıldız'ın da bu hattı kullandığı saptandı.

FETÖ'cünün tuvalete attığı telefon ABD'den gönderilmiş

KIZILÖTESİ IŞIKLA OKUNABİLEN MESAJ

Operasyonun ardından tutuklanan Nazif B.'nin evinde arama yapan polisler, ilginç bir ayrıntıya da ulaştı. Nazif B.'nin yatak odasındaki aynada özel kalemle yazılan, sadece kızılötesi ışığıyla okunabilen mesaj tespit edildi.

Örgüt üyelerini motive etmek amacıyla yazıldığı belirlenen mesajda, "Melek eline denktir mabede sahip eller. Göklerin sesini andırır ondaki diller. Dahası heyecanla köpürünce gönüller, bu ses karşısında keser ötmeyi bülbüller" denildi.

FETÖ'cünün tuvalete attığı telefon ABD'den gönderilmiş

İlginizi Çekebilir
Kastamonu'da kayıp aileye ilişkin savcılık raporu
Kastamonu Bürme Köyü'nde öldürülen ve cesetleri yakılan 5 kişilik Çataoğlu ailesinin nasıl katledildiğine ilişkin detaylar ortaya çıktı.
'Organ mafyası geldi' paylaşımına gözaltı
Kırşehir’de, sosyal medya hesabı üzerinden ‘organ mafyası’ paylaşımıyla kaosa neden olduğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
Polisi görünce balkondan atlayan firari parmağını kırdı
Adana'da cezaevi firarisi hükümlü, polisi görünce balkondan atlayıp kaçmak isterken parmağını kırdı.
Kayseri’de DEAŞ operasyonu
Polis ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda, Suriye uyruklu 7 DEAŞ üyesi yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li vekilin teklifi: Hakan Şükür için KHK çıkarılsın

CHP'li vekilin teklifi: Hakan Şükür için KHK çıkarılsın

200
Hükümet AYM'yi yetkisini aşmakla suçluyor

Hükümet AYM'yi yetkisini aşmakla suçluyor

215
Özel Harekat Dairesi, başkanlık seviyesine yükseltildi

Özel Harekat Dairesi, başkanlık seviyesine yükseltildi

71
Meclis, milletvekillerinin sağlık yardımlarına zam yaptı

Meclis, milletvekillerinin sağlık yardımlarına zam yaptı

856
697 sayılı KHK Resmi Gazete'de

697 sayılı KHK Resmi Gazete'de

47
2017 yılının en güvenli otomobili: Volvo XC60

2017 yılının en güvenli otomobili: Volvo XC60

31
Kastamonu'da kayıp aileye ilişkin savcılık raporu

Kastamonu'da kayıp aileye ilişkin savcılık raporu

153
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM