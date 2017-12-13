FETÖ'cünün yalanına inanan CHP'li: Erdal Aksünger

1 Meclis'te milletvekilleri birbirine girdi CHP'li Özgür Özel'in AK Partili vekile yönelik "Ben senin ne mal olduğunu bilmiyorum" şeklindeki sözleri Meclis'te gergin anlara neden oldu.

2 Avusturya'da sigaralı koalizyon pazarlığı Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin lideri Heinz-Christian Strache, koalisyon pazarlığı için kapalı alanda sigara içme yasağını kaldırttı. Sebebi ise kendi tiryakiliği.

3 Tudor ailesini ülkesine yolladı Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, "Florya'ya taşınıyorum, işime odaklanacağım" diyerek ailesini ülkesine yolladı.

4 Muhalifler, Afrin operasyonu için hazır bekliyor Son zamanlarda gözlerin çevrili olduğu PYD denetimindeki Suriye'nin Afrin kentine Türkiye'nin olası operasyonuna muhalifler de destek verecek.

5 CHP'den Naim Süleymanoğlu paneli CHP Genel Başkan Yardımcısı Cankurtaran: "Biz, kazanmanın ne demek olduğunu Naim Süleymanoğlu'ndan öğrendik."

6 Altın yıldızlı kolye ile gözünden oldu İzmir'in Konak ilesinde, otobüs durağında bekleyen Yunus Tuaç ve Anıl Kurt'tan sigara isteyen 2 şahıs daha sonra iddiaya göre ay yıldızlı kolyeyi bahane ederek saldırdı.