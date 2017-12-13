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FETÖ'cünün yalanına inanan CHP'li: Erdal Aksünger

FETÖ firarisi Hüseyin Korkmaz'ın Reza Zarrab davasında verdiği yalan ifadeleri CHP'li Erdal Aksünger Twitter'dan köpürtmeye çalıştı.

Haber Merkezi | 13.12.2017 - 09:11..
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FETÖ'cünün yalanına inanan CHP'li: Erdal Aksünger

Reza Zarrab'ın ifadeleri üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyen Amerikan yargısı, FETÖ'cüleri de açık bir şekilde kullanmaya başladı.

TÜRKİYE'DEN KAÇAN FETÖ'CÜ

17/25 Aralık kumpasından sonra tutuklanan ve 17 ay sonra serbest bırakılan FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz, Amerika'daki davada Türkiye aleyhinde ifadeler verdi.

CHP İNANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yalan ifadeler veren FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz'a ilk inanan ise davayı yakından takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger oldu.

FETÖ'cünün yalanına inanan CHP'li: Erdal Aksünger

ALMAN'A DA ŞİKAYET ETMİŞTİ

CHP'li Aksünger, daha önce mahkemeyi takip eden Alman yayın organı Deutsche Welle'ye Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunmuştu.

Reza Zarrab davasında FETÖ'ye destek veren CHP'li- VİDEO

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