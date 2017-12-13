FETÖ'cünün yalanına inanan CHP'li: Erdal Aksünger

Reza Zarrab'ın ifadeleri üzerinden Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyen Amerikan yargısı, FETÖ'cüleri de açık bir şekilde kullanmaya başladı.
TÜRKİYE'DEN KAÇAN FETÖ'CÜ
17/25 Aralık kumpasından sonra tutuklanan ve 17 ay sonra serbest bırakılan FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz, Amerika'daki davada Türkiye aleyhinde ifadeler verdi.
CHP İNANDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yalan ifadeler veren FETÖ'cü Hüseyin Korkmaz'a ilk inanan ise davayı yakından takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger oldu.
ALMAN'A DA ŞİKAYET ETMİŞTİ
CHP'li Aksünger, daha önce mahkemeyi takip eden Alman yayın organı Deutsche Welle'ye Türkiye aleyhinde açıklamalarda bulunmuştu.