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FETÖ'cü öğretmen çift Ankara'da yakalandı

Aksaray'da FETÖ soruşturması kapsamında 1 yıldır firari olarak aranan öğretmen çift, düzenlenen operasyonla yakalandı. Çift, sağlık kontrolü sırasında gazetecilere gülerek poz verdi.

İHA | 16.04.2018 - 11:22..
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FETÖ'cü öğretmen çift Ankara'da yakalandı

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde gerçekleşen operasyonda, FETÖ soruşturması kapsamında öğretmen yapılanması içeresinde yer aldıkları belirlenen ve 1 yıldır firari olarak aranan karı koca öğretmen, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalandı.

FETÖ'cü öğretmen çift Ankara'da yakalandı

Karı koca öğretmen Beytullah A. ve eşi Çiğdem A.’nın Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde olduğunu tespit eden ekipler, dün sabah erken saatlerde ilçede belirledikleri adrese operasyon düzenledi.

FETÖ'CÜ YÜZSÜZLÜĞÜ...

İlçede bulunan müstakil bir eve düzenlenen operasyonda karı koca öğretmen yakalanarak gözaltına alındı.

Karı koca şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmek üzere getirildikleri Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine gülerek girip çıkmaları dikkat çekti.

Emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye çıkan karı koca tutuklandı. Şüpheli Beytullah A. Kırşehir Cezaevine, Çiğdem A. ise Ereğli Cezaevine gönderildi.

FETÖ'den aranan karı koca yakalandı VİDEO

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