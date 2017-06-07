FETÖ'cü öğretmen çift, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen, haklarında yakalama kararı bulunan öğretmen çift A.T. ile A.T.'nin 3 çocuğuyla birlikte Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçmak için Edirne'ye geldiğini belirledi.

Polis, çifti Yunanistan'a kaçıracaklarını tespit ettiği İran asıllı organizatör M.A.'yı takibe aldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İranlı M.A., öğretmen çift ve çocuklarını Meriç Nehri kıyısına götürmek için kiraladığı ve Türk şoför M.A.'nın kullandığı otomobil polis tarafından Yunanistan sınırındaki Üyüklütatar Köyü girişinde durdurdu. Polis öğretmen çift, 3 çocuğu, İranlı organizatör ile Türk şoförü gözaltına aldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. İranlı organizatör M.A. tutuklanırken, Türk şoför M.A. serbest bırakıldı. Öğretmen çift A.T. ile eşi A.T.'nin 3 çocuğuyla birlikte adliyede işlemleri sürüyor.