FETÖ'den 5 eski öğretmen tutuklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatında çalışılan modelle ilgili ipuçları verdi.

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Fenerbahçeli Salih ile Alper beş kızla sabahladı

Fenerbahçeli Salih ile Alper, Asmalımescit’teki bir barda sabaha kadar beş kızla eğlendi. Alper'in yanında, şarkıcı Ayşe Akın vardı.