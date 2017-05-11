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FETÖ'den 5 eski öğretmen tutuklandı

FETÖ soruşturması nedeniyle meslekten ihraç edilen 8 eski öğretmenden 5'i tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.05.2017 - 08:58
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FETÖ'den 5 eski öğretmen tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock'u kullandıkları belirlenerek, gözaltına alınan, öğretmenlikten ihraç edilen 8 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sağlık kontrolü için Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği'ne getirildi.

5'İ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden Hacı İbrahim Köse, Habil Tezer, Önder Özen, İsmail Cengiz Abalı ve Süleyman Emrullah Yuvalı çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski öğretmenlerden Mehmet Ulutaş, Oğuz Yiğiter ve İsmail Taştan ise adli kontrol koşuluyla serbest bırakıldı.

FETÖ'den 5 eski öğretmen tutuklandı

FETÖ'den 5 eski öğretmen tutuklandı

FETÖ'den 5 eski öğretmen tutuklandı

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