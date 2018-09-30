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FETÖ’den 6 yıl ceza alan İngilizce öğretmeni tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan İngilizce öğretmeni, Samsun’da polisin takibi sonucu yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA | 30.09.2018 - 12:40..
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FETÖ’den 6 yıl ceza alan İngilizce öğretmeni tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılandığı Batman Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan ve meslekten ihraç edilen İngilizce öğretmeni Bahri Koca, cezasının kesinleşmesinin ardından hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

TUTUKLANDI

Samsun’a yerleştiği tespit edilen Bahri Koca, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerinin takibi sonucu Canik ilçesi Yeni Mahalle’de yakalandı. Gözaltına alınarak bugün Samsun Adliyesine sevk edilen Bahri Koca, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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