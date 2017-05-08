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FETÖ'den ABD Kongre üyelerine skandal Türkiye mektubu

FETÖ'nün, ABD'de faaliyet gösteren kurumlarından Dayton Türk-Amerikan Toplumu, ABD Kongre üyelerine Türkiye'yi şikayet mektubu ortaya çıktı.

08.05.2017 - 23:58
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FETÖ'den ABD Kongre üyelerine skandal Türkiye mektubu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti öncesinde FETÖ'nün ABD ayağında faaliyet gösteren kurumlar, bir skandala daha imza attı.

Ohio eyaletinde faaliyet gösteren FETÖ bağlantılı Dayton Türk-Amerikan Toplumu, tüm eyaletteki üyelerine gönderdiği bir elektronik posta ile, Türkiye'yi şikayet eden ve birçok iftira içeren bir mektubu ABD Kongre üyelerine göndermelerini istedi.

"TRUMP YÖNETİMİ UYARILMALI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme kararından duyulan rahatsızlığın vurgulandığı mektupta, "16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumundan sonra Türkiye'deki durumun daha kötüye gittiği" ve "Trump yönetiminin bu konuda uyarılması" gerektiği iddia edildi.

PYD/PKK'NIN VURULMASINDAN "RAHATSIZLAR"

Türkiye'nin "İslami eğilimli otoriter bir rejime dönüştüğü" savunulan mektupta, FETÖ mensupları ABD Kongresi üyelerine, "Erdoğan, bizim ordumuzla birlikte DEAŞ teröristlerine karşı başarılı bir mücadele yürüten ve Amerika'nın Suriye'deki en iyi dostları olan Kürtleri (PYD/PKK) bombalamaktan imtina etmiyor." şeklinde seslendi.

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