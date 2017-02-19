FETÖ’den açığa alınan doktor intihar etti

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi.

Doktor Orhan Ç. (28), geçtiğimiz cuma günü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

10. KATTAN ATLADI

Olay sonrası bunalıma giren Doktor Orhan Ç., bugün saat 11.00 sıralarında çalıştığı hastaneye geldi. 10. kattan kendini boşluğa bırakan genç doktor, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticisi Prof. Dr. Enver Altaş da asistan doktorun hayatını kaybettiğini doğruladı.