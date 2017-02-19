taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6376
EURO
3,8612
ALTIN
144,43
PETR
55,6900

FETÖ’den açığa alınan doktor intihar etti

FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan genç doktor, çalıştığı hastanenin 10. katından atlayarak intihar etti.

19.02.2017 - 14:59
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

FETÖ’den açığa alınan doktor intihar etti

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi.

Doktor Orhan Ç. (28), geçtiğimiz cuma günü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.

10. KATTAN ATLADI

Olay sonrası bunalıma giren Doktor Orhan Ç., bugün saat 11.00 sıralarında çalıştığı hastaneye geldi. 10. kattan kendini boşluğa bırakan genç doktor, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticisi Prof. Dr. Enver Altaş da asistan doktorun hayatını kaybettiğini doğruladı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

59
İlyas Salman referandum kararını açıkladı

İlyas Salman referandum kararını açıkladı

1055
Polisten FETÖ'cü savcıyı susturan cevap

Polisten FETÖ'cü savcıyı susturan cevap

101
MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

MHP'den Yenikapı mitingi açıklaması

185
Banu Güven hayır videosu çekti

Banu Güven hayır videosu çekti

262
Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacağını açıkladı

Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacağını açıkladı

46
CHP'nin ev sahipliğinde PKK gazetesine ödül verildi

CHP'nin ev sahipliğinde PKK gazetesine ödül verildi

147
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM