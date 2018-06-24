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FETÖ'den aranan baba-oğul oy kullanırken yakalandı

İstanbul Pendik'te, bir aile ile sandık başında yaşanan tartışma sırasında kimlikleri kontrol edilen baba ile oğlunun FETÖ soruşturması kapsamında arandığı anlaşıldı.

DHA | 24.06.2018 - 14:34..
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Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde oy kullanmak için Pendik Mahir İz İlkokulu'ndaki bulunan 3253 numaralı sandığa Hatice K., eşi İshak K. ve oğlu Ahmet K. ile geldi.

EŞİ VE ÇOCUĞUYLA OY KULLANMAK İSTEDİ

Hatice K.'nın okur yazar olmadığını belirterek yanında bulunan eşi ve çocuğuyla birlikte oy kullanmak istemesi üzerine sandık başkanı, durumun mevzuata aykırı olduğunu belirterek izin vermedi. Bunun üzerine salonda tartışma çıktı.

BABA VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Sandık başkanı durumu okulda bulunan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bu sırada polis ekipleri, İshak K. ve oğlu Ahmet K.'ya kimlik kontrolü yaptı.

FETÖ soruşturması kapmasında arandığı belirlenen baba ile oğlu gözaltına alındı.

İshak K.'nın başka bir oğlunun ise Kırgızistan'da FETÖ okullarında öğretmenlik yaptığı öne sürüldü. Yaşanan tartışma sırasında fenalaşan Hatice K.'nin ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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