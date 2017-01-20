taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.840
USD
3,8205
EURO
4,0695
ALTIN
147,80
PETR
55,0000

FETÖ’den aranan başsavcı noterde yakalandı

FETÖ'den hakkında yakalama kararı çıkarılan başsavcı, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde otomobilini devretmek üzere geldiği noterde yakalandı.

20.01.2017 - 17:11
  1. Haberler
  2. İç Haber

FETÖ

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde Başsavcı olarak görev yapan Mustafa Bıyık, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Eylül ayında Şanlıurfa’ya tayin oldu.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan Bıyık hakkında daha sonra yakalama kararı çıkarıldı.

NOTERDE YAKALANDI

Bıyık’ın, Saray’a oğlunun yanına geldiği bilgisini polis ekipleri harekete geçti. Bıyık, otomobilini devretmek için geldiği noterde devir işlemleri sırasında gözaltına alındı.

Geceyi Saray İlçe Emniyet Müdürlüğünde geçiren Bıyık, ’FETÖ/PDY örgütü üyesi olmak’ suçundan tutuklanarak Tekirdağ Cezaevine gönderildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina teröristi yaptıklarından pişman değil

Reina teröristi yaptıklarından pişman değil

346
CNN Trump ölürse yerine kimin geçeceğini hesapladı

CNN Trump ölürse yerine kimin geçeceğini hesapladı

80
Trump bugün başkanlık görevini devralacak

Trump bugün başkanlık görevini devralacak

58
HDP'li vekil ile Bahçeli'nin Said Nursi diyaloğu

HDP'li vekil ile Bahçeli'nin Said Nursi diyaloğu

103
Obama 330 kişinin daha cezasını indirdi

Obama 330 kişinin daha cezasını indirdi

32
Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa mahkemesine gideceğiz açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Anayasa mahkemesine gideceğiz açıklaması

419
Siyasetçi olmak isteyen çocuk Tuncay Özkan'ı rahatsız etti

Siyasetçi olmak isteyen çocuk Tuncay Özkan'ı rahatsız etti

349
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM