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FETÖ'den aranan çift hücre evinde yakalandı

Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında aranan firari sanık ile eşi örgütün hücre evinde yakalandı.

AA | 18.04.2018 - 10:59..
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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Başarı Üniversitesi'ne düzenlenen operasyonda firari olarak aranan, üniversitenin idari kadro çalışanı Soner K. ve başka bir soruşturmayla ilgili hakkında gözaltı kararı bulunan eşi Gülhan K'nin yakalanması için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile istihbarat birimleri çalışma başlattı.

HÜCRE EVİ BASILDI

Ekipler, ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen S.K. ve hemşirelik mezunu eşi G.K.'nın Atakum Yenimahalle'de kaldıkları örgütün hücre evine operasyon düzenledi.

KİMLİK VE EHLİYET SAHTE ÇIKTI

Operasyonda gözaltına alınan Soner K.'nin sahte kimlik, Gülhan K.'nin sahte ehliyet kullandığı tespit edildi.

Evde yapılan aramada, 15 bin 730 euro, 2 bin 700 lira, 6 cep telefonu, 2 tablet bilgisayar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.

FETÖ'den aranan çift hücre evinde yakalandı

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