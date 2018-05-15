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FETÖ'den aranan eski albay sahte kimlikle yakalandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski Deniz Albay Erdoğan Şimşek, jandarma operasyonuyla yakalandı.

DHA | 15.05.2018 - 15:34..
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan eski Deniz Albay Erdoğan Şimşek'i düzenlenen operasyonla Körfez ilçesinde yakaladı.

Meslekten ihraç edilen Şimşek'in bir süredir İlimtepe Mahallesi'ndeki evde saklandığı belirlendi.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Jandarma ekipleri, Şimşek'i kullandığı otomobille İlimtepe Mahallesi'nde durdurdu. Şimşek'in üzerinden 'Erdoğan Özcan' adına düzenlenen, bıyık bıraktığı fotoğrafının bulunduğu kimlik çıktı.

Ankara 6'ncı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan Erdoğan Şimşek, soruşturma kapsamında Ankara'ya gönderildi.

FETÖ'den aranan eski albay sahte kimlikle yakalandı

FETÖ'den aranan eski albay sahte kimlikle yakalandı

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