taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.823
USD
4,5972
EURO
5,3847
ALTIN
191,77
PETR
74,9800

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

Eski 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Atilla Korkmaz ile beraberindeki kişi, Ankara'da uygulama yapan polis ekiplerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

AA | 06.06.2018 - 01:38..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Yenimahalle ilçesi Demetevler semtinde asayiş uygulaması yapan motosikletli polis timleri (yunus polis), 2 şüphelinin kendilerini görünce kaçtığını fark etti.

Bunun üzerine polis ekipleri ile şüpheliler arasında kovalamaca başladı. Ekipler, kısa sürede yakaladıkları ve kimlik sorgulamasından geçirdiği şüphelilerin, FETÖ üyesi olmak suçundan aranan eski 1'inci sınıf emniyet müdürü Atilla Korkmaz ile Mustafa Yılmaz olduklarını tespit etti.

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Korkmaz'ın polis okulunda öğrenciyken komiser yardımcısı rütbesiyle örgüt adına "sınıf abiliği" yaptığı, bir dönem de Elmadağ Polis Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevinde bulunduğu öğrenildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

Dost Düşman Tanıma sistemi artık tamamen yerli

52
Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

Kılıçdaroğlu: Selahattin Demirtaş'ın suçu ne

161
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam Meclis'ten geçerse onarım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam Meclis'ten geçerse onarım

59
Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

Macron'dan Netanyahu'ya: ABD’nin Kudüs’ü tanıması yanlıştı

15
Lucescu: Ekibimizi gençleştirdik

Lucescu: Ekibimizi gençleştirdik

16
FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü yakalandı

7
Sarımsak kokusunda kurtulmanın yolu bulundu

Sarımsak kokusunda kurtulmanın yolu bulundu

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94