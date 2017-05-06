FETÖ'den aranan eski komutan kolide yakalandı

Meslekten ihraç edilen ve Giresun Cumhuriyet Başsavcılığında sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında şubat ayında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Alucra İlçe Jandarma Komutanı Y.C'nin gözaltına alınması için Giresun Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.
POLİSLER DİDİK DİDİK ARADI
Takibe alınan Y.C'nin Alucra ilçesindeki evinde olduğunun belirlenmesi üzerine polis ekipleri, konutta arama yaptı.
KOLİDEN ÇIKARDILAR
Boş kolilerin olduğu alanı arayan polis, Y.C'yi bir koli içerisinde saklanmış olarak buldu.
Gözaltına alınan Y.C, Alucra İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.