FETÖ'den aranan eski komutan kolide yakalandı

Moldova'da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, bazı temaslarda bulunmak üzere Gökoğuz Yeri Özerk Bölgesine geldi.

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Hasan Ruhani'den Devrim Muhafızları'na eleştiri

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Devrim Muhafızları'nın yaptıkları füze denemeleriyle Batı ile yapılan nükleer anlaşmayı sabote ettiğini savundu.