taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.588
USD
3,5440
EURO
3,9031
ALTIN
140,77
PETR
52,0300

FETÖ'den aranan kadın doğum sonrası tutuklandı

Hakkında yakalama kararı bulunan İngilizce öğretmeni 31 yaşındaki Aysun Aydemir, doğum yaptıktan 3 gün sonra tutuklandı.

16.05.2017 - 09:12
  1. Haberler
  2. İç Haber

fetö

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütlen FETÖ/PDY soruşturmasında, kentte örgütün önemli isimleri arasında olduğu ve 'ByLock' kullandığı iddiasıyla uzun süredir aranan Aysun Aydemir, geçen Cumartesi günü doğum sancıları artında Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ndeki özel hastaneye götürüldü.

Aysun Aydemir, aynı gün erkek bebek dünyaya getirdi. Aydemir'in, hastanede yapılan kayıt işlemleri sırasında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

HAKİM KARŞISINDA SUSTU

Aysun Aydemir, bugün taburcu işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ereğli Adliyesi'ne götürülen Aysun Aydemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Mersin Cumhuriyet Savcısı karşısına çıktı ve susma hakkını kullandı.

Örgütün kendi içerisinde 'katalog evlilik' yöntemi ile evlilik gerçekleştirdiği öne sürülen Aydemir, SEGBİS aracılığı ile nöbetçi mahkemede hakim karşısında ifade verdikten sonra tutuklandı.

CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Aysun Aydemir, adliyedeki işlemleri ardından bebeğiyle sağlık kontrolü için Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye girerken ve çıkarken Aydemir'in bebeğini kadın polis memuru taşıdı. Aysun Aydemir, sağlık kontrolünden sonra bebeğiyle birlikte Zonguldak'ın Beycuma Beldesi'ndeki cezaevine götürüldü.

Aysun Aydemir'in öğretmen olduğu öğrenilen eşi Murat Aydemir hakkında da aynı soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

İBB'nin dergisinde Erdoğan'ı hedef alan fotoğraf

129
Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

Washington'da Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketliliği

44
Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

Elif Şafak Türkiye'yi şikayet etti

130
Muharrem İnce yeni bir Ekmeleddin vakasından korkuyor

Muharrem İnce yeni bir Ekmeleddin vakasından korkuyor

35
Financial Times'ın Erdoğan-Trump analizi

Financial Times'ın Erdoğan-Trump analizi

14
Eski F.Bahçeli ve G.Saraylı basketbolcu evlendi

Eski F.Bahçeli ve G.Saraylı basketbolcu evlendi

34
FETÖ'den ABD'de Türkiye aleyhine mektup

FETÖ'den ABD'de Türkiye aleyhine mektup

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM