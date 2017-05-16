FETÖ'den aranan kadın doğum sonrası tutuklandı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütlen FETÖ/PDY soruşturmasında, kentte örgütün önemli isimleri arasında olduğu ve 'ByLock' kullandığı iddiasıyla uzun süredir aranan Aysun Aydemir, geçen Cumartesi günü doğum sancıları artında Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ndeki özel hastaneye götürüldü.

Aysun Aydemir, aynı gün erkek bebek dünyaya getirdi. Aydemir'in, hastanede yapılan kayıt işlemleri sırasında yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

HAKİM KARŞISINDA SUSTU

Aysun Aydemir, bugün taburcu işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ereğli Adliyesi'ne götürülen Aysun Aydemir, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Mersin Cumhuriyet Savcısı karşısına çıktı ve susma hakkını kullandı.

Örgütün kendi içerisinde 'katalog evlilik' yöntemi ile evlilik gerçekleştirdiği öne sürülen Aydemir, SEGBİS aracılığı ile nöbetçi mahkemede hakim karşısında ifade verdikten sonra tutuklandı.

CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Aysun Aydemir, adliyedeki işlemleri ardından bebeğiyle sağlık kontrolü için Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastaneye girerken ve çıkarken Aydemir'in bebeğini kadın polis memuru taşıdı. Aysun Aydemir, sağlık kontrolünden sonra bebeğiyle birlikte Zonguldak'ın Beycuma Beldesi'ndeki cezaevine götürüldü.

Aysun Aydemir'in öğretmen olduğu öğrenilen eşi Murat Aydemir hakkında da aynı soruşturma kapsamında yakalama kararı bulunduğu belirtildi.