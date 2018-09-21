FETÖ'den aranan komutan yakalandı

Üsteğmen Mehmet Emin Turhan hakkında, Sivas’ta görev yaptığı sürede bulunduğu faaliyetler nedeniyle FETÖ soruşturması kapsamında 1 ay önce mahkeme tarafından yakalama kararı çıkartıldı.

KAÇMAYA HAZIRLANIYORDU

Yakalama kararının ardından ilçe jandarma bölük komutanı olarak görev yaptığı Balıkesir’in Dursunbey ilçesinden ayrılarak kayıplara karışan Turhan’ın yakalanması için polis çalışma başlattı. Kuşadası’nda rutin devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, şehir merkezinde şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Yapılan araştırmada sahte kimlik kullanan kişinin Sivas’taki FETÖ soruşturmasından aranan ve hakkında yakalama kararı bulunan Dursunbey Jandarma Bölük Komutanı M. Emin Turhan olduğu ortaya çıktı.

Kuşadası’nda sahte kimlikle bir otele yerleşen ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen Turhan, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra hakim karşısına çıktı. Turhan, mahkeme kararıyla soruşturmanın yürütüldüğü Sivas polisine teslim edildi.