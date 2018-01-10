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FETÖ'den aranan savaş pilotu kumpir satarken yakalandı

Konya 3. Ana Jet Üssü'nde görevliyken 15 Temmuz sonrası FETÖ üyeliğinden aranan F-16 pilotu Levent Yağız, kumpir ve waffle satarken yakalanıp, tutuklandı.

DHA | 10.01.2018 - 13:32..
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı.

KUMPİR SATARKEN YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, örgütün askerlerden sorumlu 'mahrem abi'si olarak nitelendiren iki kişi ifadelerinde, ordudan ihraç edilen eski üsteğmen Levent Yağız'ın da örgütte aktif görev yaptığını ileri sürdü. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, Levent Yağız'ın, yine askerlikten ihraç edilen, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu Türk Yıldızları'nın eski filo komutanı Hava Pilot Kurmay Yarbay Şenol Ç., F-16 pilotları Kurmay Binbaşı Aykut C. ve Kurmay Yüzbaşı Mustafa Ç. ile birlikte Konya'da merkez Selçuklu İlçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde bir kafe işlettiğini tespit etti. Kafede kumpir ve waffle satarken görüntülenen Yağız, geçen aralık ayında düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

FETÖ'den aranan savaş pilotu kumpir satarken yakalandı

TUTUKLANDI

'Örgüt üyeliği' suçlamasını kabul etmeyen Yağız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kafe ortaklarından eski Kurmay Yüzbaşı Mustafa Ç.'nin de 'örgüt üyeliği' suçundan tutuksuz olarak yargılandığı öğrenildi.

FETÖ'den aranan savaş pilotu kumpir satarken yakalandı

FETÖ'den aranan savaş pilotu kumpir satarken yakalandı

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