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FETÖ'den aranan Ünal Tanık gözaltına alındı

FETÖ'den aranan "Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni Ünal Tanık, Yalova'da gözaltına alındı.

17.01.2017 - 12:20
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FETÖ'den aranan Ünal Tanık gözaltına alındı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün İstanbul il yapılanmasında yer alan, örgüte müzahir "Rota Haber" isimli internet haber portalının genel yayın yönetmeni olan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan Tanık'ın, Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde bir ikamette saklandığı yönündeki istihbarat üzerine harekete geçti.

DARBE GİRİŞİMİNDEN SONRA FİRAR ETMİŞTİ

Şüpheli, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında firar ederek saklanmak için geldiği belirlenen adrese yapılan operasyonla yakalandı. Söz konusu ikamette gerçekleştirilen aramada, çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderilecek.

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