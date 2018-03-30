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FETÖ’den aranan yurt yöneticisi taciz suçundan tutuklandı

Bursa’da 'FETÖ/PDY Terör Örgütü Üyesi' olmak ve Yönetme suçundan aranan yurt yöneticisi, toplu ulaşım aracında liseli 2 genci elle taciz etme suçundan yakalandı.

İHA | 30.03.2018 - 10:01..
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Gürsu ilçesinde 2 lise öğrencisi TOKİ konutlarına dolmuşla gittikleri sırada D.T. tarafından elle taciz edildikleri konusunda jandarmaya şikayette bulundu.

KİMLİK BİLGİLERİNİ VERMEK İSTEMEDİ

Zanlıyı 2 saat gibi kısa bir sürede yakalayıp gözaltın alan Jandarma ekipleri Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla olayla ilgili tahkikat başlattı. Sorgusu sırasında avukatı yanında olduğu halde kimliğini kaybettiğini belirten D.T. kardeşi Ö.T.’nin kimlik bilgilerini verdi.

D.T. ile kardeşi arasında 10 yaş olması nedeniyle şahsın olduğundan daha yaşlı göstermesinden şüphelenen jandarma ekipleri, yakınlarının kimlik bilgileri üzerinden zanlının gerçek kimliğinin D.T. olduğunu tespit etti.

FETÖ’den aranan yurt yöneticisi taciz suçundan tutuklandı

FETÖ YURTLARINDA YÖNETİCİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Soruşturmayı derinleştiren Jandarma D.T.’nin Silahlı Terör Örgütü Kurma ve Yönetme suçundan arandığı tespit edildi.

Çorum’da FETÖ’nün yurtlarında yönetici konumunda çalıştığını itiraf eden D.T. Kimliği ile ilgili yalan beyanda bulunmak" suçundan da hakkında ayrıca işlem yapılarak sevkedildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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