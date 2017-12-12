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FETÖ'den doçente mobbing

Denizli'de FETÖ davasında tanık Yard. Doç. Dr. Akbudak FETÖ'nün yapılanmasına ilişkin, "Yapılmayan ameliyatlar yapılmış gibi sisteme girilerek kazanç elde ediliyordu" dedi.

AA | 12.12.2017 - 07:27..
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Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Pamukkale Üniversitesindeki (PAÜ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 48'i tutuklu 115 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada, PAÜ Rektörlüğü ile 2014 yılında odasında ölü bulunan PAÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Hava Cilan'ın yakınlarının davaya müdahil olma isteği ele alındı.

Mahkeme heyeti, rektörlüğün davaya müdahil olma isteğini kabul ederken, Hava Cilan'ın ölümüyle ilgili açılan dava hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasını kararlaştırdı.

"YUKARIDAN GELEN TALİMATLAR İLETİLİYORDU"

Dinlenen tanık PAÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. İsmail Hakkı Akbudak, örgütün düzenlediği sohbet toplantılarında Fetullah Gülen'in kitaplarının okunduğunu, yukarıdan gelen talimatların iletildiğini ifade etti.

"Üniversite bizim kontrolümüzde olsun, bizden olmayanlar alınmasın." şeklinde konuşulduğunu dile getiren Akbudak, "Toplanan himmet, burs ve kurban paraları üniversitedeki büyük hocalara veriliyordu. Yapılmayan ameliyatlar yapılmış gibi sisteme girilerek kazanç elde ediliyordu." dedi.

"HAVA CİLAN'A ÖRGÜT MOBBİNG UYGULADI"

Şanlıurfa Devlet Hastanesinde çalışan Hava Cilan'ın PAÜ'ye gelmesi için üniversiteye önerdiğini ve kabul edildiğini anlatan Akbudak, "Hava'nın FETO'cü olmadığını biliyorum. 2002'den itibaren tanışıklığımız var, birlikte asistanlık yaptık. Hava Cilan'a örgüt mobbing uyguladı. Öğretim görevlisi olarak para kazandırılmaması ya da yayın yaptırılmaması şeklinde mobbing uygulandı. Kendisi sabah 8, akşam 8 hasta baktığını, düşük maaş aldığını söylüyordu. Ben kendisine Rektör Yardımcısı Ali Keskin ile görüşmesini söyledim." dedi.

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