taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.298
USD
3,6973
EURO
3,8974
ALTIN
139,99
PETR
56,6100

FETÖ'den gözaltına alınan 5 polis serbest

Edirne'de FETÖ soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilen, aralarında 1 komiser yardımcısının da bulunduğu 5 polis serbest bırakıldı

Ajanslar | 09.01.2017 - 12:03
  1. Haberler
  2. Gündem

FETÖ'den gözaltına alınan 5 polis serbest

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PYD soruşturması kapsamında, görevlerinden ihraç edilen komiser yardımcısı S.F.A., polis memurları C.B., L.E., Z.B. ve Y.A. gözaltına alındı.

5 GÜN SORGULANDILAR

Evlerinde aramalarda yapılan polisler, emniyette 5 gün süren sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunda komiser yardımcısı S.F.A. serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen C.B., L.E., Z.B. ve Y. A. adli kontrol kararı ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
5 günlük hava durumu raporu

5 günlük hava durumu raporu

17
FETÖ firarisi Tekalan ABD'de rektör oldu

FETÖ firarisi Tekalan ABD'de rektör oldu

70
Messi 90. dakikada frikikten tam 90'a attı - İZLE

Messi 90. dakikada frikikten tam 90'a attı - İZLE

7
Cumhurbaşkanı Erdoğan Başika'daki askerlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başika'daki askerlerle görüştü

42
ABD'den YPG'ye silahlı eğitim fotoğrafları

ABD'den YPG'ye silahlı eğitim fotoğrafları

107
Sahte bomba ihbarı polisi harekete geçirdi

Sahte bomba ihbarı polisi harekete geçirdi

227
İsmail Kahraman yeniden yoğun bakıma alındı

İsmail Kahraman yeniden yoğun bakıma alındı

77
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM