FETÖ'den gözaltında olan 4 kaymakam adliyede

Çeşitli illerde polisin gerçekleştirdiği FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 eski kaymakam hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.
BYLOCK KULLANDIKLARI İDDİA EDİLDİ
Kararın ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ayrı ilde yaptığı operasyonda Kastamonu'nun Azdavay İlçesi eski Kaymakamı A.G., Ordu'nun Ünye İlçesi eski Kaymakamı M.D., Trabzon'un Ortahisar İlçesi eski Kaymakamı M,Ş, ve Çorum'un Laçin İlçesi eski kaymakamı M.E.'yi 4 gün önce gözaltına aldı. Şüphelilerin ByLock kullandıkları iddia edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün süren sorgularının ardından 4 şüpheli bugün 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan adliyeye sevk edildi.