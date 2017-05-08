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FETÖ'den gözaltında olan 4 kaymakam adliyede

Samsun'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'ye üye olmak suçundan gözaltına alınan 4 eski kaymakam adliyeye sevk edildi.

08.05.2017 - 10:53
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FETÖ'den gözaltında olan 4 kaymakam adliyede

Çeşitli illerde polisin gerçekleştirdiği FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan ve çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 4 eski kaymakam hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden gözaltı kararı çıkarıldı.

BYLOCK KULLANDIKLARI İDDİA EDİLDİ

Kararın ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 3 ayrı ilde yaptığı operasyonda Kastamonu'nun Azdavay İlçesi eski Kaymakamı A.G., Ordu'nun Ünye İlçesi eski Kaymakamı M.D., Trabzon'un Ortahisar İlçesi eski Kaymakamı M,Ş, ve Çorum'un Laçin İlçesi eski kaymakamı M.E.'yi 4 gün önce gözaltına aldı. Şüphelilerin ByLock kullandıkları iddia edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyet Müdürlüğü'nde 4 gün süren sorgularının ardından 4 şüpheli bugün 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

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