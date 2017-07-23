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FETÖ'den ihraç edilen polis kaçakçılıktan yakalandı

Mardin'de FETÖ'den ihraç edilen eski komiser yardımcısının kullandığı otomobilde, 250 cep telefonu ele geçirildi.

23.07.2017 - 06:00
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Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Şırnakın Cizre İlçesi'nden Midyat'a seyir halindeki 34 UE 0714 plakalı aracı durdurdu.

Araç sürücüsü olan ve Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevliyken FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski komiser yardımcısı M.Y. indirilerek arama yapıldı.

FETÖ'den ihraç edilen polis kaçakçılıktan yakalandı

Eski kaçakçılık komiseri M.Y.'nin aracında yapılan aramalarda, arka koltuk yanı ve bagaj kısmında gizlenmiş gümrük kaçağı 250 cep telefonu ele geçirildi. Polis ekipleri araç ile kaçak cep telefonlara el koyarken, sürücü M.Y. gözaltına aldı. M.Y.'nin emniyetteki resmi işlemleri devam ediyor.

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