FETÖ'den ihraç edilen zanlı polis memurunu yaraladı

Dur ihtarının ardından aracını polislerin üzerine süren zanlı, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Bir polis memurunu yaralayan kişinin FETÖ üyeliğinden dolayı, askeriyeden ihraç edildiği öğrenildi.

YARALI POLİS TEDAVİ ALTINA ALINDI

Dur ihtarına uymayan araç polis memurunun üzerine kırıp M.G. isimli polis memurun yaralanmasına neden oldu. Suşehri ilçesini geçip Koyunhisal ilçesine giden araç jandarmanın da dur ihtarına uymayınca araca ateş açıldı.

Ateş açılarak durdurulan aracın içerisindeki Nuran A. (57) isimli kadın yaralandı. Araç sürücüsü N.S.K. gözaltına alındı. Eşi K.K. ise olayda yara almadı. Yaralı kadın Suşehri Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.





FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLMİŞ

Araç sürücüsü N.S.K‘nın FETÖ suçlaması ile hava kuvvetlerinden ihraç edilen eski bir asker olduğu öğrenildi. Nuran A.’nın ise kayınvalidesi olduğu anlaşıldı.

N.S.K‘nın Erzincan’da yaşayan eşi K.K ve kayınvalidesi Nuran A.’yı zorla kaçırdığı iddiası üzerine polis tarafından arandığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.