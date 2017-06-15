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FETÖ'den tutuklanan Enis Berberoğlu'na HDP'den destek

CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun, FETÖ davasında tutuklanması sonrası ilk destek HDP'den geldi.

15.06.2017 - 00:32
  1. Haberler
  2. Politika
FETÖ'den tutuklanan Enis Berberoğlu'na HDP'den destek

HDP Merkez Yürütme Kurulu, konuyla ilgili şu açıklamayı yayımladı:

"CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasını kınıyoruz

20 Mayıs 2016’da Meclis’te dokunulmazlıkların kaldırılması ile başlayan demokratik siyasete darbe süreci, onlarca belediye eşbaşkanının tutuklanması, seçilmiş belediyelere kayyumların atanması ve 4 Kasım’da da Eş Genel Başkanlarımız ve milletvekillerimizin rehin alınmaları ile sürdürüldü.

Bugün CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması bu sürecin bir devamıdır.

Ülkemiz her alanda gün be gün derinleşen ve evrensel insan haklarının ve hukuk ilkelerinin çiğnendiği ve yok sayıldığı bir süreci yaşamaktadır.

Baskıların gittikçe arttığı bir dönemde demokrasi mücadelesi verenlerin, demokratik değerlere sahip çıkanların eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesini büyütmeleri gereklidir.

Bir kez daha hatırlatıyoruz ki, bugün adaleti çiğneyenler, her türlü hukuksuzluğu yaparak iktidarlarını sürdürmeye çalışanlar, yarın hukuk ve adalet zeminine en fazla ihtiyaç duyanlar olacaktır.

HDP olarak, demokratik siyaset alanına ve muhalefet partilerine yönelik darbe sürecine boyun eğmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

Eş Genel Başkanlarımız ve milletvekillerimiz başta olmak üzere tüm tutuklu vekillerin, belediye eşbaşkanlarının ve demokratik siyasetçilerin özgürlükleri için mücadelemizi büyüteceğiz."

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