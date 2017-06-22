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FETÖ'den tutuklanan Mehmet Altan savunma yaptı

Kanlı darbe girişiminden önce ekranda darbe senaryolarından bahseden Mehmet Altan, konuşmaların tesadüf olduğunu savundu.

22.06.2017 - 07:49
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FETÖ'den tutuklanan Mehmet Altan savunma yaptı

FETÖ bağlantısı olan bir televizyon kanalında Nazlı Ilıcak, Ahmet ve Mehmet Altan'ın programında 24 saat önceden darbe girişiminin zemininin hazırlandığı ortaya çıkmıştı.

YARGILAMA BAŞLADI

FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan Mehmet Altan, hakim karşısına çıktı.

HEPSİ TESADÜF

Savunmasında, FETÖ'nün kanlı darbe girişiminden haberdar olmadığını ifade eden Mehmet Altan, konuşmaların tesadüf olduğunu iddia etti.

Darbeden 1 gün önce yapılan program için özel bir kasıt olmadığını savunan Altan, "Program her hafta perşembe günü yayınlanıyor. Perşembe günü 14 Temmuz'a tesadüf etti." ifadelerini kullandı.

Ilıcak, Ahmet-Mehmet Altan'ın darbe diyaloğu VİDEO

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