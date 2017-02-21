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FETÖ'den tutuklu eski binbaşıdan çelişkili ifade

Kırklareli'ndeki duruşmada savunması alınan tutuklu sanık eski binbaşı Servet Arslan'ın çelişkili ifade verdiği tutanağa geçirildi.

21.02.2017 - 22:42
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Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Lüleburgaz 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı kışladan zırhlı askeri araçlarla İstanbul'a gitmek üzere yola çıktıkları iddiasıyla 81 askerin yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan eski Harekat Eğitim Şube Müdürü Binbaşı Servet Arslan'ın savunmasının alınmasına devam edildi.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesince Halk Eğitim Merkezi salonunda görülen duruşmaya, eski Tuğgeneral Cemalettin Doğan ve eski Yarbay Latif Çiçek'in de aralarında bulunduğu 38'i tutuklu 81 sanık katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunmasına devam edilen eski binbaşı Arslan, mahkeme heyetinin "Tugaydan askeri birliklerin çıkışını 100 metrelik mesafeden görmediniz mi ve duymadınız mı?" sorusuna, "Bu sırada bir taburun hazırlık yaptığını biliyordum. Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi planı kapsamında 1'inci taburun hazırlığı vardı. Hazırlıkları denetlemek için gitmiştim, 2'nci taburun çıktığını görmedim ve seslerini hiç duymadım. O sırada muhtemelen telefonla görüşüyordum, dikkat etmedim.'' yanıtını verdi.

Eski Tuğgeneral Cemalettin Doğan, duruşmanın sabahki bölümünde söz almadan Arslan'ın savunmasına müdahale ettiği gerekçesiyle uyarılmasına ilişkin, ''Mahkeme heyetinden en içten dileklerimle özür dilerim, kötü bir amacım yoktu ama yanlış anlaşıldım.'' diyerek heyetten Arslan'a soru sormak için müsaade istedi.

Doğan'ın ''Madem benim danışmanımdın, o gece bir şeylerin yanlış gittiğini anladığında beni neden uyarmadın ya da neden yanlıştan dönebileceğimizi söylemedin?'' sorusuna cevap veren Arslan, kendisinin Doğan'ı uyaracak, rütbeye sahip olmadığını ifade etti.

Darbe girişimine yönelik tugayda hiçbir toplantı yapılmadığını ileri süren Arslan, ''Benim böyle bir terör örgütü ile irtibatım yoktur. İddianamede bununla ilgili de bir delil yoktur. Bu suçlamayı kabul etmiyorum.'' savunmasını yaptı.

"ÇELİŞKİLİ İFADE" TESPİTİ

Duruşmada, tutuklu sanık Arslan'ın, "çelişkili ifade" verdiği tutanağa geçirildi.

Savunması sırasında zaman zaman yanlış anlaşıldığını dile getiren Arslan, savunmasını şöyle sürdürdü:

''O gece kimin ne olduğunu anlamadığım için inisiyatif kullanmak zorunda kaldım. Tugay komutanı 'dön' emri vermemesine rağmen, kolordu komutanının daha öncesinde 'çıkan birlikler geri dönsün' emrine istinaden 1'inci Tabur Komutanı B.V'yi arayacak 'Geri dönmeniz için emir geldi. Kışlanıza dönün ve kışlanın emniyetini alın' dedim. Ancak B.V'nin sesinden direndiğini hissettim. Emri yine sert olarak tekrarladım.''

Duruşmaya, yarın devam edilecek.

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