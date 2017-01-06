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FETÖ'den tutuklu yüzbaşıya KPDS kitabıyla mesaj

15 Temmuz darbe girişimi soruşturmaları kapsamında tutuklanan şüphelilere “Dışarıdan gelen taktiklerin” ardı arkası kesilmiyor.

Ajanslar | 06.01.2017 - 15:02
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Darbeci Yüzbaşı Ramazan D.’ye bir kadın yakını tarafından getirilen kitabın arkasında, “Atatürkçü asker görüntüsü vermesi gerektiği ve ailesinin okutmadığı için askeri liseye gittiği” yönünde ifade vermesi talimatlarının yazılı olduğu ortaya çıktı.

SUÇLAMADAN KURTULMANIN TÜYOLARI

Hürriyet'ten Damla Güler'in haberine göre; Yüzbaşı Ramazan D.’yi ziyarete gelen A.İ isimli bir kadın, “Reader Of KPDS” isimli bir kitap getirdi. İngilizce sınavı için yardımcı olduğu söylenen kitapta aslında “Darbe suçlamasında” suçlamasında kurtulmanın tüyoları yazıyordu.

FETÖ'den tutuklu yüzbaşıya KPDS kitabıyla mesaj

“ASKERLERİN SORGULARINA ULAŞABİLİYOR MUYUZ?”

Kitabın en arka sayfasındaki el yazılarını fark eden cezaevi yönetimi kitabı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. El yazısıyla yazılan notun, “Silahın seri nosu (ezber+foto), Mağdurlar Komisyonu, Silivri 3. Noter, Atatürk sevgisi, İlkokul 8.Sınfıta Anadolu Fen Dershanesi’ne 3 ay gitti. Çalışarak markette. Çok önemli mevkilerde çalışmadı. Kindle+tabanca Akomda kaldı. Avrupa İnsan Hakları Yüce Adalet Divanı’na dilekçe, Neden askeri lise? Ailem beni okutamayacaktı. Zaten hem çalıştım hem okudum, en rütbesiz yüzbaşı bendim emrime asker verilmedi erlere ateş açmayın diye tembihledim. Askerlerin sorgularına ulaşabiliyor muyuz?” şeklinde olduğu ortaya çıktı.

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