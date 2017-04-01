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FETÖ'den yargılanan 21 ismin serbest bırakılmasına tepki

FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin yargılanan Atilla Taş, Gökçe Fırat, Büşra Erdal gibi 21 isim önce tahliye edildi sonra gözaltına alındı

01.04.2017 - 08:20
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FETÖ'den yargılanan 21 ismin serbest bırakılmasına tepki

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin, aralarında "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen firari sanık Said Sefa'nın da yer aldığı 26'sı tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, 21 tutuklu sanığın tahliye edilmesine karar verilmesi sosyal medyada tepki gördü.

BÜYÜK TEPKİ

Aralarında milletvekilleri ve gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarla, tahliye kararına tepkilerini dile getirdi.

Mesajlarda kararın yanlış olduğu savunularak, gereğinin yapılması talep edildi. Ayrıca, sanıklardan bazılarının daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet büyüklerine yönelik hakaret ve tehdit içeren mesajları hatırlatıldı.

SERBEST BIRAKILDILAR, GÖZALTI KARARI ÇIKTI

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, FETÖ'nün medya yapılanmasına ilişkin yargılanan 26'sı tutuklu 29 sanıktan, aralarında Atilla Taş, Hanım Büşra Erdal ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 21'inin tahliye edilmesine karar verilmişti.

Tepkilerin ardından önce, dava kapsamında, duruşma savcısı aralarında Hanım Büşra Erdal'ın da bulunduğu 8 sanığın tahliye edilmesi kararına itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcının itirazını kabul etti.

Mahkeme heyeti, 8 sanık hakkında yakalama kararı çıkardı.

Daha sonra da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında Atilla Taş ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun da bulunduğu 7 şüpheli hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

Böylelikle serbest bırakılan tüm sanıklar yeninden gözaltına alındı.

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