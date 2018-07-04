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FETÖ'den yargılanan eski Bursa Valisi kefaletle serbest

FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, 50 bin lira kefalet karşılığında tahliye edildi.

DHA | 04.07.2018 - 22:03..
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FETÖ'nün 15 Temmuz başarısız darbe girişiminden sonra sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, Ağustos ayında çıkartıldığı mahkemece 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı. Savcılık soruşturmasının ardından aralarında Harput'un da bulunduğu 27’si tutuklu 60 sanık hakkında Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘silahlı terör örgütü yöneticisi olma ve terörizmin finansmanının kanununa muhalefet’ suçlarından 10 ile 20’şer yıla kadar hapis cezaları istemiyle dava açıldı.

50 BİN LİRA KEFALATLE SERBEST

Şahabettin Harput'un suçlamaları kabul etmediği yargılama sürerken tutuklu sanıklardan 13'ü daha tahliye edildi. Harput'un aralarında bulunduğu 14'ü tutuklu 60 sanıklı davanın yargılamasına bugün devam edildi. Duruşma sonunda mahkeme heyeti sağlık problemleri ve yaşı dikkate alınarak Şahabettin Harput ile diğer tutuklu sanıklar Mehmet Ali Yayıkcı, Ali Kemal Turan'u 50'şer bin TL kefalet ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesina karar verdi. Mahkeme, Eylül ayına ertelendi.

FETÖ'den yargılanan eski Bursa Valisi kefaletle serbest

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