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FETÖ'den yargılanan eski rektöre 9 yıl hapis

FETÖ'den yargılanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin eski rektörü Sedat Laçiner'e 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

DHA | 25.09.2018 - 19:24..
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15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 20 Temmuz 2016 tarihinde gözaltına alınan ÇOMÜ eski rektörü Sedat Laçiner, 23 Temmuz günü sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DAVA SONUÇLANDI

Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 2 yıldan bu yana tutuklu bulunan Laçiner'in yargılandığı dava bugün sonuçlandı. Çanakkale 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Sedat Laçiner, avukatı ve yakınları katıldı.

FETÖ'den yargılanan eski rektöre 9 yıl hapis

9 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Duruşmada masum olduğunu ifade eden Sedat Laçiner, üzerine atılı bulunan örgüt üyeliği suçunu kabul etmeyerek, Türkiye için yanlış bir şey yapmadığını iddia etti. FETÖ ile hiçbir ilişkisinin bulunmadığını ileri süren Laçiner, üzerine atılı suçlamaları reddederek, beraatini talep etti. Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Sedat Laçiner'i 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Laçiner'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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