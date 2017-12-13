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FETÖ’den yargılanan memura 6 yıl 3 ay hapis

Samsun'da FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan Milli Parklar Müdürlüğünde memur olduğu öğrenilen bir kişi 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA | 13.12.2017 - 14:42..
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FETÖ’den yargılanan memura 6 yıl 3 ay hapis

Van’da Milli Parklar Müdürlüğünde memur olarak görev yaparken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ihraç olduğu öğrenilen Ercan Özcan hakkında soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'DA YAKALANDI

Kastamonu’da örgütün yurtlarında abilik yaptığı ileri sürülen Ercan Özcan, Samsun’da yakalandı ve hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı.

Örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Ercan Özcan’ın Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması sona erdi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tutuksuz olarak yargılanan Ercan Özcan, bugünkü davanın son duruşmasında kendisini savunarak, "Cemaat ya da dini yapı olarak zannettiğim örgütün Kastamonu’daki yurtlarında müdür yardımcısı olarak görev yaptım. 2012 yılından sonra bu yapı ile bağlantımı kestim. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme, Özcan’ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

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