FETÖ'den yargılanan Nazlı Ilıcak: Ben Atatürk kadınıyım

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 'nce büyük salonda yapılan duruşmada mütalaaya karşı savunmasını yapan tutuklu sanık Nazlı Ilıcak, darbeci olmadığını, FETÖ'nün amacına hizmet etmek amacıyla suç işlemediğini öne sürdü.

"AMACI DİKTATÖRLÜK KURMAK OLAN BİR YAPI BANA NE FAYDA SAĞLAYABİLİR Kİ"

Nazlı Ilıcak, 43 yıllık meslek hayatının hiçbir safhasında cemaate ait diye bilinen yayın kuruluşlarında çalışmadığını savunarak, "Ben niye cezaevindeyim, diye kendi kendime soruyorum. Amacı şeriata dayalı bir diktatörlük kurmak olan bir yapı bana ne menfaat sağlayabilir ki? Ben Atatürk kadınıyım. Bir şeriat devletini ben neden isteyeyim." dedi.

"MEHMET ALTAN GİBİ BENİ DE BIRAKIN"

Mehmet Altan hakkında Anayasa Mahkemesi'nce verilen ihlal kararının kendisi için emsal olduğunu kaydeden Ilıcak, bu kararın kendisine de uygulanmasını talep etti.

Ilıcak, FETÖ'nün işlediği suçları destekleyen, önünü açan tek bir cümlesi bulunmadığını, kendisinin FETÖ'yle ideolojik bir bağlantısı ve menfaati olmadığını ileri sürdü.

"ZAMAN ZAMAN AĞLIYORUM"

Davanın bir önceki celsesinde savunma yaparken zaman zaman gözyaşlarını tutamadığını belirten Ilıcak, şunları söyledi: "2 yıldır terörist, darbeci, casus gibi haketmediğim isnatlarla karşı karşıya kalmak, kelepçelenerek oradan oraya taşınan bir eşya muamelesi görmek... Türkiye'nin daha özgür, daha demokrat bir ülke olması için gösterdiğim çabanın kenara atılması... İşte bütün bunların biriktirdiği bir acı benim gözlerimden akan. Hayatım kadar sevdiğim memleketimde uğradığım haksızlık çok canımı yaktı. Bu haksızlığa son verin. Benim gibi köşe yazarlarının hemen hepsi tahliye oldu. Zaman gazetesinde yazanlar da dahil. Ben hiçbir suç işlemedim. Beraatimi talep ediyorum."

Ilıcak, Ahmet ve Mehmet Altan'ın programındaki darbe iması VİDEO