FETÖ'den yargılanan ünlü baklavacı serbest bırakıldı

FETÖ soruşturmasında tutuklanan ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ile "Terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan işadamı Serdar Seyitoğlu'na tahliyesine karar verildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Seyitoğlu ile hastalığı nedeniyle tahliyesine karar verilen sanık Mustafa Seyitoğlu katıldı.

İlk kez hakim karşısına çıkan Mustafa Seyitoğlu ve yeğeni tutuklu sanık Serdar Seyitoğlu suçlamaları kabul etmedi. Duruşmada ilk savunmasını yapan Serdar Seyitoğlu, iddianamede şirketlerin ortağı olarak geçtiğini söyleyerek, “Ancak ben şirketin ortağı değilim. İmza yetkim de yoktur” dedi.

"YURTDIŞI SEYAHATLERİM TİCARİ AMAÇLIYDI"

Kendisi ve mesai arkadaşlarının yoğun yurtdışı seyahatleri yaptığını anlatan Seyitoğlu, “Yurtdışı seyahatlerimiz ticaret amaçlıydı. FETÖ suçlamalarını kabul etmiyorum. FETÖ lideri ile görüşmedim. Hiçbir irtibatım olmadı. Hediye de almadım” dedi.

'İŞLERİM BOZULDU, ŞİRKETİM YÜZDE 50 KÜÇÜLDÜ'

FETÖ ile bağlantılı hiçbir yere şahsı ya da şirketi adına bağış vermediğini söyleyen Serdar Seyitoğlu, “Mütevelli heyetinde ‘abi’ olduğum iddialarını kabul etmiyorum. Bir de tutuklandıktan sonra, ‘Adliye imamı yakalandı’ şeklinde haberler çıktı. Bu davanın adliye ile ne alakası var” dedi. Tutuklandıktan sonra basında çıkan haberler yüzünden işlerinin bozulduğunu ve şirketinin yüzde 50 küçülmeye gittiğini anlatan Seyitoğlu, “150 suçsuz vatandaşımız işsiz kalmıştır” dedi.

"KIZIM KANSER HASTASI DEPRESYONA GİRMESİ AN MESELESİ"

İfadesinde 4 çocuğu olduğunu söyleyen Serdar Seyitoğlu büyük kızının lösemi kanseri olduğunu söyleyerek, “Bakımını annesi tek başına üstlenmiştir. Küçük çocuklarımın psikolojisi bozulmasın diye anneleri, ‘Babanız yurtdışında’ demektedir. Kanser hastası kızımın depresyona girmesi an meselesidir” dedi.

Serdar Seyitoğlu’nun savunmasının ardından amcası Mustafa Seyitoğlu savunmasını yaptı. 57 yaşında olduğunu ve bu yaşına kadar karakolun önünden bile geçmediğini söyleyen Mustafa Seyitoğlu, “102 gün tutuklu kaldım. Gözaltında olduğum sırada şeker komasına girdim” dedi.

Suçlamaların ağırına gittiğini söyleyen Seyitoğlu, “Darbe yaşayan ve darbelerin lanet bir şey olduğunu bilen biri olarak bu suçlamalar ağırıma gidiyor. 15 Temmuz gecesi namaz kılıp darbe olmasın diye dua etmiş bir insanım” dedi.