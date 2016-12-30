FETÖ'den yurtdışındaki subaylara iltica talimatı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturmalarının NATO ayağında önemli ayrıntılara ulaştı.

GERİ DÖN EMRİNE UYAN ASKERLERİN İFADELERİ

15 Temmuz sonrası Genelkurmay’ın “Geri dön” emrine uyarak yurda dönen bazı askerlerin ifadeleri ihanetin boyutunu gözler önüne serdi. Darbe girişimin başarısız olmasının ardından hemen NATO karargahlarında sürekli ve geçici olarak görev yapan FETÖ şüphelisi subayların görevlerine son verilerek, yurda dönmeleri emredildi. Ancak, Ankara Cumhuriyet Savcısı Mustafa Gökçe tarafından yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan isimlerin bazıları sağlık raporu alarak Türkiye’ye dönmezken, bazı şüpheliler de görevli oldukları ülkelerden iltica talebinde bulundu.

"ÜLKEMİZ İŞGAL ALTINDA DÖNMEMİZ FAYDALI DEĞİL"

FETÖ’nün NATO bünyesinde görev yapan bu subaylara, “Türkiye’ye dönmeyin, bulunduğunuz ülkelerde ‘iltica’ talebinde bulunun” talimatı verdiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan Almanya NATO Müttefik Hava Komutanlığı’nda görevli bir binbaşı ifadesinde, “Komutanlarımız bize ‘Ülkemiz işgal altında, dönmemiz faydalı değil. Ülkemizi kurtarmak için daha faydalı işler yapacağız. Bir gün üniformamızı giyip daha yararlı olacağız. Almanya’da kalın’ dedi” diye konuştu.

200'Ü "GERİ DÖN" ÇAĞRISINA UYMADI

Adli kontrolle serbest kalan daha önce Almanya’da görevli olan bir başka subay ise ifadesinde, komutanının, “Alman hükümeti bin 200 euro civarında para yardımında bulunuyor. Sağlık sigortası ve çocuklar için ücretsiz eğitimi imkanı sağlıyor. Belediyeler de destek veriyor. Size destek oluruz. Döndüğünüzde suçlu, suçsuz herkesi içeri atıyorlar. Bir gün ülkeye tekrar dönüp vatana hizmet edeceğiz” dediğini anlattı.

NATO karargâhlarında görevli FETÖ süphelisi subaylardan 200’ünün “geri dön” emrine uymadıkları belirlendi. NATO karargâhlarında görev yapan 462 subaydan 237’sinin FETÖ ile iltisaklı olduğu tespit edildi.

Firari askerlerden kaçının iltica talebinde bulunduğuna ilişkin araştırmalarda da önemli tespitlere ulaşıldı.

BELÇİKA'DAN DÖNÜŞ YAPMAYAN 23 FETÖ MENSUBU VAR

Belçika’da görev yapan ve görevlerine son verilmesine rağmen ülkeye dönüş yapmayan yarbay ve albay rütbesindeki 23 FETÖ mensubunun iltica talebinde bulunduğu tespit edildi. Belçika’da 140 Türk subayının görev yaptığı, bunlardan da 78’i (29’u NATO karargahı/Brüksel) hakkında işlem yapıldığı belirlenmişti. Almanya’da ise 77 NATO subayından 32’si hakkında adli işlem yapıldığı kaydedildi.