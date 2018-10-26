FETÖ’nün 100 kilo altını, 2 ihbarla ortaya çıkarıldı

İhbarları değerlendiren Başsavcılığın kasaları açarak altınlara ulaştığı bildirildi.

FETÖ üyesi olduğu öne sürülen ve 17-25 Aralık kumpasının firari eski savcısı Muammer Akkaş'ın amcası olan kuyumcu Faruk Akkaş, Isparta’da tutuklanırken emniyete 4 gün arayla aynı kişiden ısrarla gelen 2 ihbar da iddianameye girdi.

Şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, 17-25 Aralık kumpasının firari eski savcısı Muammer Akkaş'ın, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ikametinden ayrıldığı ve hakkında çıkarılan yakalama kararına istinaden 19 Şubat 2018 tarihinde Antalya'da annesinin evinde saklandığı sırada yakalandığı ve getirildiği Isparta’da gerekli işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

Şüphelinin SGK kayıtları incelendiğinde; FETÖ/PDY'nin Isparta'daki en büyük ticari kuruluşları olan Altınbaşak Eğitim Yayın ve Ticaret Limited Şirketi ve Altınbaşak Eğitim Yayın Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de yüzde 20 hisse ile ortaklığının bulunduğu ve burada yönetim kurulu başkanı olduğu ortaya çıktı.

ALTINLARI HACZE KAPTIRMAMAK İÇİN KİRALIK KASA

Şüphelinin savunmasında ise, 1983 yılında babası Süleyman Akkaş ile birlikte Isparta'da Akkaş Sarraf isimli kuyumcu dükkanını işletmeye başladığını, dükkanı 1992 yılında babasından devraldığını, 2016 yılı sonunda finansal problemler nedeniyle bankalara çok borçlandığı için dükkandaki altın ve ziynet eşyalarını hacze kaptırmamak amacıyla eşi Saadet Akkaş'a bütün ziynet eşyalarını bir bankaya koyup dükkanı kapatmasını söylediğini 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında psikolojik olarak kendini kötü hissettiğinden Isparta'dan ayrıldığını, 1,5 yıl önce Antalya'dayken basından FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle arandığını öğrendiğini, FETÖ/PDY üyesi olmadığını beyan ettiği öğrenildi.

YÜZDE 20 HİSSE SATIN ALDI

Şüpheli Akkaş’ın 2 çocuğunun örgüt ile bağı bulunan Altınbaşak okullarında eğitim gördüğünü doğruladığı ancak, 2008 yılında şirket ortakları Mustafa Emin Gürler ve Mehmet Hilal'in teklifi üzerine kar amacıyla Altınbaşak Eğitim Yayın Ticaret A.Ş'nin 1/5 hissesini satın aldığını, şirketin ve bünyesindeki okulların FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğunu bilmediğini, il imamı olduğu iddia edilen Osman Demirhan'ın öğretmen olduğunu, müracaatı üzerine Altınbaşak A.Ş.'ye sorumlu müdür atadıklarını, onun müdürlükten ayrılmasından sonra il imamı iddia olunan Zeki Yağmur'un sorumlu müdür atadıklarını, Bankasya'nın örgüte ait olduğunu bilmediğini, örgüt üyeleriyle örgütsel görüşmelerinin olmadığını, aleyhindeki ifadeleri ve ihbarları kabul etmediğini, eşi ve kayınbiraderleri tarafından kiralık kasa için yapılan işlemlerden haberinin olmadığını, ancak kiralık kasadaki mücevveratın kendisine ait olduğunu, Altınbaşak şirketine verdiği borçlara karşılık bu şirketten kendi lehine çek aldığını, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söylediği ortaya çıktı.

2 İHBAR İDDİANAMEYE GİRDİ

FETÖ şüphelisi Akkaş hakkında, Isparta İl Emniyet Müdürlüğüne 22 Ekim 2017 tarihinde "FETÖ'den kaçak olan Faruk Akkaş isimli şahıs paralarını eşi Saadet Akkaş'ın annesi olan P. isimli şahıs adına bankaya yatırdı. P. isimli bayan ölünce sahte evrak düzenleyerek paraları Saadet Akkaş'ın kardeşlerinden birinin üzerine geçirdiler, zaten Saadet Akkaş'ın kardeşi olan İ.S.Ç. aynı bankada müdür yardımcılığı yapıyor, bu işe o yardım etti. Hatta banka müdürü olan Ö.A. da bu işin içinde... Saklanan paralar çuvallar içerisinde euro ya da dolar olabilir" şeklindeki isimsiz ihbar ile şüpheli hakkındaki 26 Ekim 2017 tarihinde aynı şekilde yapılan; "Daha önce aramıştım, Faruk Akkaş FETÖ paralarını kaçırdı. P.Ç.'nin üzerine geçirdiler. P. ölünce sahte belgelerle 09/05/2017 günü Saadet'in erkek kardeşi olan Ş.Ç.'ye geçirdiler, paralar euro ya da dolar olarak 5680 ve 48 nolu kasalarda. P.Ç.'nin hesap numarası XXX idi. P. ölünce imzasını taklit ederek paralar Ş.Ç.'ye geçti. Saadet'in erkek kardeşi banka müdür yardımcısı İ.S.Ç. ve banka müdürü Ö.A. da bu işin içinde" şeklindeki ihbar da 27 Mart 2018 tarihinde hazırlanan iddianamede yer aldı.

İHBARLAR DEĞERLENDİRİLEREK KASALAR AÇILDI

İhbar üzerine yapılan araştırmada Isparta'daki banka şubesinde Faruk Akkaş ve P.Ç. adına kiralık kasa olmadığı, İ.S.Ç.'ye ait 314 nolu bir kiralık kasa, Ş.Ç.'ye ait ise 5 adet kiralık kasa olduğu tespit edildi. 314, 152, 182, 56, 48 ve 80 nolu 6 kiralık kasa Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıldı. 56, 80 ve 48 nolu 3 kasadan yüzlerce parça halinde yaklaşık 100 kilo altın bulunduğu ortaya çıktı.

Diğer kasalarda ise toplam 575 bin liralık çek ve senet ile paralar bulundu. İçerisinde altın bulunan kasaların P.Ç. adına kiralandığı ve ölümünden bir gün önce 9 Mayıs 2017 günü kapatılıp, aynı gün Ş.Ç. adına açıldığı tespit edildi.





SAHTE İMZAYLA KARDEŞİNE DEVRETTİ

Olayla ilgili ifadesi alınan İ.S.Ç., 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra eniştesi Faruk Akkaş’ın evden kaçtığını ve ablası olan Saadet Akkaş’ın da haciz korkusuyla dükkanda bulunan altınlar ile yüklü miktardaki parayı kardeşi annesi P.Ç. ve kardeşi Ş.Ç. adına kiralık kasaya koyduğunu, işlemlerini de kendisinin yaptığını beyan etti.

Alınan ifadesinde İ.S.Ç.’nin, annesinin hastanede yatmakta olduğu ve hastalığı ilerledikten sonra kendi adına olan kasaları devretmek istediğini söylediğini anlattı.

Annesinin Antalya'daki hastanede yatmaktayken şubeye gelecek durumu olmadığından, kendisinden bu yönde bir yazılı talimat veya imza alamadığı için bankadan ilgili evrakları temin edip, annesinin yerine sahte imza attığını doğruladı.

Annesi adına olan kiralık kasaları kapatma işlemi yaptığını verdiği ifadelerde detaylarıyla anlatan İ.S.Ç., fiilen o kasalar boşaltılmadan aynı kasaları kardeşi Ş.Ç. adına kiraladığını ve eşyalar hiç çıkarılmadan kardeşine devredildiğini beyan etti.

Öte yandan, konuyla ilgili banka personellerinden alınan ifadelerde ise, kasa kapatma kiralama işlemlerinin kişinin ıslak imzasıyla bizzati gelerek yapıldığı, ancak İ.S.Ç.’nin bankadaki üst düzey görevi nedeniyle personelin müdahil olamadığı belirtildi.