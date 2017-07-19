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FETÖ'nün 48 milyar lirası devlete geçti

FETÖ’yle Mücadele Raporu’na göre, örgütün parasal ve ekonomik kaynağı çökertildi.

19.07.2017 - 09:11
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FETÖ'nün 48 milyar lirası devlete geçti

FETÖ'nün 48 milyar lirası devlete geçti

Milli Güvenlik Kurulu'na sunulan FETÖ Raporu'nda, örgüte ait şirket ve taşınmazlara el konularak büyük bir darbe vuruldu.

Örgütün 41 milyar lira değerindeki şirketlerine kayyum atanırken, 7 milyar değerindeki taşınmazları da devlete geçti.

Bu sayede örgütün 48 milyar liralık varlığını kullanması önlendi.

EN ÖNEMLİ KAYNAĞI KESİLDİ

MGK'daki sunumlarda, FETÖ'nün en önemli gelir kaynağının Türkiye olduğu, esnaf ve iş adamlarından sağlanan paraların yurt dışına transfer edildiği, bu musluğun da kesildiği vurgulandı.

FETÖ okulları için her bir ilde farklı iş ve meslek gruplarından, örgüte mensup isimler tarafından 'himmet' tahsil edildiği ve genelde nakit olarak ülke dışına çıkarıldığı tespitine yer verildi.

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