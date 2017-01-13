FETÖ'nün abla yapılanmasına operasyon: 55 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ/PDY' kapsamında örgüt içerisindeki "abla" yapılanmasında bulunan ve 'ByLock' kullandığı belirlenen 73 kişi hakkında gözaltı kararı verdi

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah erken saatlerde aralarında Kartal İBB Lojmanlarındaki bir dairenin, Üsküdar'da 5 katlı bir apartmanın bulunduğu adreslere gitti, buralarda arama yaptı. Üsküdar'daki apartmanda bulunan dairede bir kişi gözaltına alındı.

55 GÖZALTI VAR

Eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüpheli sayısının 55 olduğu öğrenildi . Gözaltına alınan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 18 kişinin ise yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.