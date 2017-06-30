FETÖ'nün adliye imamı yakalandı

Kayseri'de 7 Şubat 2016 tarihinde hakkında Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı verilen Ahmet Türkmen'in, Hollanda'ya kaçtığı iddia edilmişti.
ANKARA'DA YAKALANDI
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Türkmen'in, Ankara'da olduğunu belirledi.
Bu sabaha karşı yapılan operasyonda; Ankara'da saklandığı evde yakalanan Ahmet Türkmen, Kayseri'ye götürüldü.
ADLİYE YAPILANMASI ÇÖZÜLECEK
Akaryakıt ticareti yapan Ahmet Türkmen'in sorgusunun ardından FETÖ'nün Kayseri adliyesindeki örgütlenmesiyle ilgili önemli gelişmeler olması bekleniyor.