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FETÖ'nün adliye imamı yakalandı

Örgütün Kayseri yapılanmasında adliye imamı olarak yer aldığı belirlenen Ahmet Türkmen, Ankara'da gözaltına alındı.

30.06.2017 - 08:44
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Kayseri'de 7 Şubat 2016 tarihinde hakkında Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı verilen Ahmet Türkmen'in, Hollanda'ya kaçtığı iddia edilmişti.

ANKARA'DA YAKALANDI

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yaptıkları çalışma sonucu Türkmen'in, Ankara'da olduğunu belirledi.

Bu sabaha karşı yapılan operasyonda; Ankara'da saklandığı evde yakalanan Ahmet Türkmen, Kayseri'ye götürüldü.

ADLİYE YAPILANMASI ÇÖZÜLECEK

Akaryakıt ticareti yapan Ahmet Türkmen'in sorgusunun ardından FETÖ'nün Kayseri adliyesindeki örgütlenmesiyle ilgili önemli gelişmeler olması bekleniyor.

FETÖ'nün adliye imamı yakalandı

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