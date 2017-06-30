FETÖ'nün adliye imamı yakalandı

1 Sigaraya otomatik vergi zammı yapılmayacak Tütün ürünlerinde, yılda 2 kez yapılan, "maktu verginin üretici enflasyonu kadar artırma" yasa maddesi yılın ikinci yarısında uygulanmayacak

2 Macron Angela Merkel'e güven verdi Merkel'in ABD'nin İklim Anlaşması'ndan çekildiğini hatırlatması üzerine konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, anlaşmaya bağlılığını yineledi.

3 Kılıçdaroğlu: Terörü değil, huzuru ve adaleti istiyoruz Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki adalet yürüyüşünde bugün 16. gün..

4 Beşiktaş'ta iki şube kapatılıyor Beşiktaş yönetimi, ekonomik tedbirler nedeniyle erkek voleybol ve kadın basketbol şubelerini kapatma kararı aldı.

5 Kenya'da Çin malı köprü 2 haftada çöktü Kenya Devlet Başkanı Kenyatta'nın özel olarak sipariş ettiği 100 metre uzunluğundaki köprü, Kenyatta tarafından denetlendikten sonra çöktü.

6 De Jong Slovakya kampına alınmadı Galatasaray'da Sneijder'in ardından bir diğer Hollandalı futbolcu De Jong'un da Slovakya kampına katılmayacağı öğrenildi.