FETÖ'nün adliye yapılanması davasında 114 sanığa cezalar

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, 57 tutuklu sanık, 50 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.



Bir tutuklu sanık da Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, yoklama yapıldı ve mahkemeye gelen evraklar okundu.



Mahkeme heyeti, karar için tutuklu ve tutuksuz sanıklara son sözlerini sordu. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları reddederek beraatlerini taleplerini yineledi.

6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALANLAR

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Abdullah Yaşa, Ahmet Katrancı, Aslı Kocatürk, Azat Beler, Birgül Koçal, Elif Tarakçı, Ercan Tiryaki, Ferdi Dedemen, Ferhat Yeşilkaya, Gökmen Can, Hami Eyüpoğlu, Hamza Kaya, Hasan Albey, Hüseyin Erdem, Hüseyin Günaydın, İbrahim Özsoy, İlker Vatansever, Kayhan Bozkurt, Mehmet Can, Melike Keskinkılıç, Meltem Aydın, Muhammed Samet Şahin, Murat Ocak, Mustafa Özdener, Müjde Bıçak, Nabi Karahan, Nazmiye Soyoğlu, Nurcan Temel, Osman Acun, Osman Kaplan, Ömer Koca, Rabia Savaş, Ramazan Yılmaz, Rıdvan Akçay, Rıdvan Uçar, Samiye Yılmaz, Seydihan Kara, Soner Dican, Soner Kaya, Tuğba Kuşkonmaz, Ulvi Yaman ve Zeynel Kıvrak'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZALARI

Sanıklar Abdullah Körismail, Ahmet Yaşar, Barış Arslan, Cevat Korkut, Dilara Balcı, Doğan Demiral, Ebubekir Ayçiçek, Erdal Yılmaz, Fatih Tarakçı, Ferudun Göğüs, Hüseyin Akbulut, Hüseyin Azgün, Hüseyin Sarp, İdris Akdemir, Mahsum Akyüz, Mehmet Ali Zey, Memet Gündoğdu, Muharrem Sunar, Murat Şahin, Orhan Sayın, Ömer Akgün, Sinan Kabadayı, Turgut Zorlu ve Yunus Emre Günaydın'a aynı suçtan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.



Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Ali Andiç, Metin Kayaokay, Müyesser Mutlu, Serbülent Algı ve Ümit Yiğit'in "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasını karara bağladı.



Sanıklar Aliyye Kulabaş, Alparslan Durak, Alper Aktemur, Fahrettin Kaya, Kenan Durmuş, Mehmet Çerçi, Muhammed Zeyd Kibar ve Serdar Çuhadar'a 9 yıl hapis cezası verildi.

"BÜYÜK ABLALAR"A 10 YIL 6 AY HAPİS

Sanıklar Lokman Özünal'a "büyük abi", Zeynep Karakaş'a ise "büyük abla" konumunda olmaları gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi.

2 KİŞİYE 12 YIL HAPİS

Sanık Mustafa Kahraman "Büyükçekmece bölgesinde adliye sorumlusu olması", Özden Çeper ise uzun yıllardır devam eden örgüt içerisindeki faaliyetleri ve esas hakkında savunmasının alındığı duruşmada dahi örgütsel tavırlarını sürdürüp Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı tehdit eder nitelikteki sözleri nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DİĞER HAPİS CEZALARI

Sanıklar Abdülkadir Şengül, Ali Vural, Alper Yıldız, Büşra Merve Arslan, Firdevs Bıyık, Halil İbrahim Kökal, Harun Demir, Muammer Fındıkçı, Murat Uçar, Musa Aydın, Necmiye Özeski, Neslihan Günal, Selçuk Göktekin, Sibel Arıç, Tolgahan Süngü, Yeliz Sapan ve Yunus Emre Karsandık hakkında, etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt içerisinde bildiklerini anlattıklarından dolayı 7 yıl 6 ay olan hapis cezalarında indirim yapılarak 1 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına hükmedildi.



Sanıklar Adem Ekinci, Ahmet Tekman, Burak Öztürk, Fatih Kızılgüneş, Mehmet Doğan, Ramazan Akbulut, Sevilay Akkurt, Sevim Aydın, Veysel Çeken ve Yusuf Car'ın etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt içerisinde bildiklerini anlattıklarından dolayı 5 yıl olan hapis cezalarında indirim yapılarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.



"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanıklar Kadir Özbek ve Çağla Çakmak'a 4 yıl 2 ay, sanık Harun Yerlikaya'ya 2 yıl 1 ay, sanık Mustafa Sakallı'ya 3 yıl 9 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.



Tutuklu 22 sanığın, tutuklulukta geçen süreleri, tutuklamanın bir tedbir oluşu ile verilen ceza miktarı dikkate alınarak yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmelerini hükmeden mahkeme heyeti, tutuklu 37 sanığın ise bu hallerinin devamına karar verdi.



Ayrıca, 2 sanığın ise dosyası ayrıldı.