FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
MAHREM HİZMET İMAMI
Bu çerçevede kentte operasyon düzenleyen ekipler, "mahrem hizmet imamı" sıfatıyla zabıt katiplerinden sorumlu oldukları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.
Zanlıların, zabıt katiplerini FETÖ'ye kazandırma, himmet toplama ve örgütsel toplantılar düzenlenme faaliyetlerini yürüttükleri belirlendi.