FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

Bakan Özhaseki, Şırnak'ın merkezinde 12 milyon lira tutarındaki kira yardımlarının bu ay içerisinde ödenmeye başlanacağını açıkladı.

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger, özellikle kadınların ilgisini çekecek olan tek bir altın kuralla kilo vermenin sırrını açıkladı.

Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i tanımadığını ve Rusya’da hiçbir anlaşma gerçekleştirmediğini bildirdi.

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bu gece telefonda görüştü.

2 ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi ORC araştırma şirketinin yaptığı ankete göre İstanbul ve Ankara'da EVET oyları önde gidiyor. İzmir'de ise HAYIR oyları yüzde 50,4 oranında.

3 242 emekli FETÖ'cünün rütbeleri alındı KHK ile emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan ya da meslekten çıkartılan emniyet mensuplarından 242 kişinin rütbeleri alındı.

4 Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap Rıdvan Dilmen, TRTSPOR'da yayınlanan "Futbolun Zirvesi" programında çarpıcı açıklamalar yaptı.

5 FETÖ'cülere pembe oda yasağı FETÖ'den tutuklanan binlerce kişinin eşleriyle görüşmek için gündeme getirdikleri “pembe oda” talebi güvenlik gerekçesiyle reddedildi.

6 Önce karısını sonra kendisini bıçakladı Bursa'nın İnegöl ilçesinde öfkeli koca önce eşini daha sonra kendini 15 yerinden bıçaklayarak yaraladı.