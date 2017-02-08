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FETÖ'nün adliye yapılanmasına operasyon: 4 tutuklama

Erzurum'da FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan ve zabıt katiplerinin sözde "imamı" oldukları belirtilen 4 zanlı tutuklandı.

08.02.2017 - 10:07
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

MAHREM HİZMET İMAMI

Bu çerçevede kentte operasyon düzenleyen ekipler, "mahrem hizmet imamı" sıfatıyla zabıt katiplerinden sorumlu oldukları belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılar, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Zanlıların, zabıt katiplerini FETÖ'ye kazandırma, himmet toplama ve örgütsel toplantılar düzenlenme faaliyetlerini yürüttükleri belirlendi.

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