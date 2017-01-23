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FETÖ'nün askeri okul ayağına operasyon

Kahramanmaraş Elbistan merkezli toplam 18 ilde, FETÖ'nün askeri okul ayağına yönelik 3. dalga operasyon başlatıldı.

23.01.2017 - 11:12
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FETÖ'nün askeri okul ayağına operasyon

Elbistan merkezli olarak toplam 18 ilde 41 adrese yapılan operasyonun sürdüğü bildirildi.

ASKERİ OKULLARA 3. DALGA OPERASYONU

Elbistan Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, FETÖ/PDY’nin hukuka aykırı olarak askeri okullara öğrenci yetiştiren, askeri okulların giriş sınavlarının sorularını veren, aralarında ’örgüt imamı’ subay ve astsubayların da bulunduğu yapıya üçüncü kez operasyon düzenledi.

Daha önce 2 kez yapılan ve örgütün bu yapısına büyük darbe vuran operasyonun 3. ayağının 23 askeri personel, 5 askeri öğrenci, 1 polis memuru, 1 öğretmen ve 12 de sivil şahsı kapsadığı belirtildi.

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