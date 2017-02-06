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FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 4'ü subay 5 asker gözaltına alındı.

06.02.2017 - 18:20
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FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 4'ü subay 5 asker gözaltına alındı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER SÜRÜYOR

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 105. Topçu Alayı'nda görevli 3 subay, 95. Zırhlı Tugayı'nda görevli bir subay ve Muratlı İlçe Jandarma Komutanlığında görevli bir astsubayı gözaltına aldı. Gözaltına alınan askerlerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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