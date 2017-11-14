FETÖ'nün 'Aydın il imamı' tutuklandı

Irak'da meydana gelen deprem, Irak kadar İran'ı da vurdu. Kirmanşah bölgesinde binalar yıkıldı, yerleşim birimleri yerle bir oldu.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kalan 23 haftada futbolcuları motive etmek için her maçta prim vereceğini açıkladı.

1 Şeyma Subaşı'na hakaret operasyonu büyüyor Şeyma Subaşı'na organize olarak hakaret eden kadınlara yönelik operasyona İnterpol de dahil oldu. Yakalananlar çetecilikten yargılanacak.

2 Devlet Bahçeli grup toplantısında Abdullah Gül'e yüklendi Gül'ün dış politika üzerinden yaptığı değerlendirmeye tepki gösteren MHP Lideri, 11. Cumhurbaşkanı'ndan özeleştiri cesareti bekledi.

3 Uğur Dündar FETÖ ilişkisi iddiasına cevap verdi FETÖ ile bağlantısı olduğu iddiaları üzerine açıklama yapan Sözcü yazarı Dündar, "Bana FETÖ'cü derseniz, ayıp edersiniz." dedi.

4 Sosyal medyada röveşata çılgınlığı İZLE Balona röveşata ile vurmaya çalışan gencin görüntüsü, sosyal medyada yeni bir akım başlattı.

5 CHP'li Aytuğ Atıcı Afrin operasyonuna işgal dedi Türkiye'nin Afrin için yaptığı operasyondan PYD'nin rahatsız olduğunu ifade eden CHP'li Atıcı, "Afrin'in işgali şu anda yanlıştır." dedi.

6 İsrailli Bakan'dan Suudi Müftü'yü tebrik İsrail'e karşı savaşmanın caiz olmadığını söyleyen Suudi Müftü'yü, İsrail İletişim Bakanı tebrik ederek ülkelerine davet etti.