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FETÖ'nün 'Aydın il imamı' tutuklandı

Marmaris'ten Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü "Aydın İl İmamı" A.K. tutuklandı.

14.11.2017 - 15:03
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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan ve Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı sırada Marmaris'te yakalanan örgütün "Aydın İl İmamı", emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen FETÖ zanlısı A.K., savunmasında, "Böyle bir örgüt yok. Bunu iddia eden kurumların hiçbirini devlet olarak kabul etmiyorum." dedi. Mahkeme heyeti, A.K.'nin tutuklanmasına karar vererek cezaevine gönderdi.

FETÖ'nün 'Aydın il imamı' tutuklandı

Öte yandan, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca savunmalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 Kasım'da, Söğüt ve Bozburun mahallelerinde tekneyle Yunanistan'a kaçma hazırlığı yapan, aralarında FETÖ'nün "Aydın il imamı" A.K.'nin de bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

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