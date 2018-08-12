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FETÖ'nün Aydın Kasası hücre evinde yakalandı

Efeler ilçesinde aranan ve örgütün 'Aydın Kasası' olarak bilinen Sami Solak tutuklandı.

DHA | 12.08.2018 - 02:09..
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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün 'Aydın Kasası' olarak bilinen Sami Solak, polisin yaptığı operasyonla Zafer Mahallesi'ndeki hücre evinde sahte kimlikle yakalandı.

2 YILDIR ARANIYORDU

Hakkında yakalama kararı bulunan ve 2 yıldır aranan Sami Solak'ın saklandığı hücre evinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere de el konuldu. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Solak, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FETÖ'nün Aydın Kasası hücre evinde yakalandı

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