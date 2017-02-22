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FETÖ'nün baş avukatı yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Gülen'in 21 yıldır yakınında olan ve baş avukatı olarak bilinen Orhan Erdemli yakalandı.

22.02.2017 - 11:15
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FETÖ'nün baş avukatı yakalandı

Hakkın yakalama kararı bulunan FETÖ/PDY'nin elebaşı Gülen'in uzun yıllar avukatlığını yapan Orhan Erdemli İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

HER YERDE ARANIYORDU

Sabah'ta yer alana habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilen ve her yerde aranan Orhan Erdemli İstanbul'da gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Erdemli, sorguya alındı.

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